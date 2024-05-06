Червиченко: Слишкович для «Спартака» лучше, чем Абаскаль, но он не панацея

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что нынешней тренер красно-белых Владимир Слишкович не является панацеей от всех проблем.

«У «Спартака» просто пока полоса везения без поражений. Сейчас команде везёт, а через два матча могут посыпаться. Понятное дело, что Слишкович постабильнее и порассудительнее, чем неврастенический Абаскаль. И при Слишковиче есть успокоенность.

Люди показывают, что могут достигать результата, и в этом участвуют все. А не как у Абаскаля, которому взбрыкивало в голову. Было непонятно, почему одни выходили на поле, а другие — сидели и не играли. На мой взгляд, Слишкович для «Спартака» получше, чем Абаскаль. Но он точно не панацея», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.