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РПЛ объявила имена номинантов на звание лучшего игрока в апреле

РПЛ объявила имена номинантов на звание лучшего игрока в апреле
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Российская Премьер-Лига объявила имена номинантов на звание лучшего игрока по итогам апреля.

За награду поборются нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, форвард «Краснодара» Джон Кордоба, футболист «Ростова» Роналдо, полузащитник «Балтики» Данила Козлов и хавбек «Локомотива» Максим Глушенков.

В пяти апрельских матчах Джон Кордоба забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Константин Тюкавин в пяти играх набрал пять очков по системе «гол+пас» (четыре мяча и одна голевая передача). Роналдо также забил четыре гола и сделал один ассист, Данила Козлов в пяти матчах забил два гола и сделал две результативные передачи. Максим Глушенков, в свою очередь, отыграл четыре матча РПЛ в апреле и сделал шесть ассистов.

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