Защитник «Пари НН» Стаматов рассказал, какой план был на игру со «Спартаком»

Болгарский защитник «Пари Нижний Новгород» Маттео Стаматов рассказал, какой план был у его команды на матч со «Спартаком». Напомним, матч между «Спартаком» и «Пари НН» состоялся накануне, 5 мая. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

«Не могу сказать, что провёл свой лучший матч. Мы больше играли в обороне, было мало моментов в атаке. Хорошо стояли, компактно. Агрессивно действовали в обороне. Да, маленький процесс владения мяча, но у нас была всего одна тренировка с новым тренером. План на игру был, чтобы действовали компактно. Только так могли сыграть со «Спартаком», — сказал Стаматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место.