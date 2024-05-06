Колосков: «Краснодар» потерял своё лицо, которое было у команды при Ивиче

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о «Краснодаре».

«Психология победителя — это какой-то миф. Психология формируется каждодневно, особенно в тренировочной работе, которая нацелена на достижение побед. Здесь более прозаично — смена тренера не пошла на пользу «Краснодару». Ничего не изменилось, команда стала играть хуже. «Краснодар» потерял своё лицо, которое у команды было при Ивиче.

Сейчас стало намного меньше движения, есть пробелы в функциональной подготовке. Надо быть в команде, чтобы разобраться. На мой взгляд, «Краснодар» выбыл из чемпионской гонки», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.