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Дмитрий Чистяков: «Сочи» не заслуживает последнего места, но у нас ещё есть шанс

Дмитрий Чистяков: «Сочи» не заслуживает последнего места, но у нас ещё есть шанс
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о турнирном положении южной команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Сочи» не заслуживает того места, на котором находится. Может быть, матч с «Ахматом» стал переломным моментом. Любой из матчей, которые были до этого и заканчивались ничьей или поражением, можно таким назвать. Можно вспоминать матчи и говорить, что там было что-то не то. Но у нас есть ещё шанс, поэтому мы будем бороться за него. Впереди ещё три игры», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке чемпионата России, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. Следующий матч в РПЛ «Сочи» проведёт 12 мая с «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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