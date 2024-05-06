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Игрок «Сочи» Дркушич прокомментировал поражение в матче с «Динамо»

Игрок «Сочи» Дркушич прокомментировал поражение в матче с «Динамо»
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Футболист «Сочи» Ванья Дркушич прокомментировал поражение в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3).

«Честно, не знаю что сказать по матчу с «Динамо». Не первый раз в этом сезоне, когда мы пропускаем на последних минутах. Очень жаль. Парни старались победить, но в концовке не получилось. Морено сказал, что нужно поднять головы и двигаться дальше», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между «Динамо» и «Сочи» состоялся накануне, 5 мая, и прошёл на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    
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