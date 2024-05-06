Экс-руководителей «Тамбова» приговорили к условным срокам по делу о мошенничестве

Бывших руководителей футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову и Павла Худякова приговорили к наказанию в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма, которая фигурировала в уголовном деле, составляет 5,7 млн рублей.

«Ущерб, причиненный преступлениями, возмещен Худяковым в полном объеме, а Коноваловой – частично. Представленные государственными обвинителями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Суд приговорил Павла Худякова и Ольгу Коновалову к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому. Приговор не вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба пресс‑служба прокуратуры Тамбовской области в своём телеграм-канале.