Червиченко: у Песьякова есть свои минусы — он чудит, но Ломаев нервно неустойчив

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.

«Может, Ломаева хотят куда-то ещё продать и есть какая-то договорённость по нему. У Песьякова есть свои минусы — он чудит. Но Ломаев нервно и психологически неустойчив. Тут ещё вопрос, с кем спокойнее стоять», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что Песьяков принял решение не продлевать истекающий этим летом контракт с «Ростовом». За жёлто-синих Сергей выступает с 2017 года. В текущем сезоне 35-летний вратарь провёл 24 матча за «Ростов» в чемпионате страны и два в Кубке страны. Ранее в своей профессиональной карьере Песьяков выступал за такие команды, как «Анжи», «Томь», «Спартак» и «Шинник». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Песьякова в € 600 тыс.