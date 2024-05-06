Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мюллер — о предстоящем матче с «Реалом»: нас ждёт равная игра

Мюллер — о предстоящем матче с «Реалом»: нас ждёт равная игра
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Реал» очень опасен, но с ним можно играть. Это будет равная игра на острие ножа. В футболе очень многое сводится к хладнокровию и реализации моментов. У нас было несколько неплохих возможностей отличиться в матче со «Штутгартом» при счёте 1:1, но мы ими не воспользовались. Если ты упускаешь шансы, то проигрываешь. Если реализуешь свой момент, то выигрываешь. Всё просто», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между «Баварией» и «Реалом» состоится 8 мая. Встречу примет стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Материалы по теме
Фото
«Бавария» представила комплект домашней формы на сезон-2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android