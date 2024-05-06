Мюллер — о предстоящем матче с «Реалом»: нас ждёт равная игра

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Реал» очень опасен, но с ним можно играть. Это будет равная игра на острие ножа. В футболе очень многое сводится к хладнокровию и реализации моментов. У нас было несколько неплохих возможностей отличиться в матче со «Штутгартом» при счёте 1:1, но мы ими не воспользовались. Если ты упускаешь шансы, то проигрываешь. Если реализуешь свой момент, то выигрываешь. Всё просто», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Напомним, ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между «Баварией» и «Реалом» состоится 8 мая. Встречу примет стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.