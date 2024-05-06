«Предложения есть». Черчесов рассказал, где хочет продолжить карьеру

Бывший главный тренер сборной России, венгерского «Ференцвароша» и ряда других клубов Станислав Черчесов ответил на вопрос, где хотел бы продолжить карьеру. По словам специалиста, он хочет работать в русскоязычной среде. Также Черчесов заявил, что у него есть предложения. При этом он отметил, что не готов говорить о готовности принять то или иное предложение.

«Где хочу продолжить карьеру? Сегодня хотелось бы работать в русскоязычной среде. Потому что последние два года работал и на всех языках говорил (улыбается). И это реально много сил забирает. Когда ты не на своём родном языке хочешь в точку попасть, донести что‑то. Лекции читаешь.

Предложения есть. Готовность то или иное предложение принять… Я не могу это сказать, потому что это будет слишком легкомысленно. Ты не можешь это форсировать. Кому я нужен, те меня найдут. Надо всегда относиться с пониманием, уважением и почтением к клубам», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее СМИ связывали «Спартак» со Станиславом Черчесовым, Валерием Карпиным и рядом других специалистов (в том числе иностранных).