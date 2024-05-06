Нигматуллин: у Песьякова в «Ростове» всё хорошо, его решение уйти из клуба непонятно

Бывший вратарь «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о голкипере «Ростова» Сергее Песьякове.

«Решение Песьякова уйти из «Ростова» непонятно. Кажется, что в «Ростове» у него всё хорошо: основной вратарь, играет в принципе без ошибок.

«Крылья Советов» укомплектованы хорошими и молодыми вратарями, да и на скамейке там всё хорошо. Если только не идёт речи о том, что Ломаева продадут и Песьяков займёт его место. Но предлагаю дождаться официальной информации, чтобы понять, почему такие слухи возникли», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, что Песьяков принял решение не продлевать истекающий этим летом контракт с «Ростовом».