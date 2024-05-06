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«Урал» — «Балтика»: хозяева сравняли счёт

«Урал» — «Балтика»: хозяева сравняли счёт
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и калининградская «Балтика». Игра принимает стадион «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучал в 15:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Лисакович – 1'     1:1 Каштанов – 19'    

Уже в самом начале встречи «Балтика» вышла вперёд благодаря голу Виталия Лисаковича. Футболист забил самый быстрый гол в этом сезоне РПЛ, отличившись на 16-й секунде. Через 19 минут «Урал» сравнял счёт. Своё имя в протокол матча вписал Алексей Каштанов, реализовавший 11-метровый удар.

После 26 туров чемпионата России «Урал» набрал 25 очков и занимает 15-е место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 14-й строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Урал» одержал победу со счётом 1:0.

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