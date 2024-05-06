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Магомед Адиев: Сейчас «Ахмату» не до эстетики — нужно набирать очки

Магомед Адиев: Сейчас «Ахмату» не до эстетики — нужно набирать очки
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев поделился мнением о победе над «Краснодаром» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

«Парни молодцы, выложились на все сто процентов. Сейчас близится концовка чемпионата, и нам, как и другим командам, которые находятся внизу, не до красивой игры. Речь не про эстетику. Важно набирать очки», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Напомним, Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля, тем самым начав совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана. По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Адиева сыграет с «Крыльями Советов» на выезде. Игра состоится 10 мая и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:00 по московскому времени.

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