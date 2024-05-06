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Владимир Бут: у «Боруссии» появился шанс выиграть Лигу чемпионов спустя 26 лет

Владимир Бут: у «Боруссии» появился шанс выиграть Лигу чемпионов спустя 26 лет
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Бывший полузащитник «Черноморца», «Боруссии» Дортмунд, «Фрайбурга» и «Шинника» Владимир Бут оценил шансы «шмелей» на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

«Тяжело сказать, какие шансы у «Боруссии» в ответном матче с «ПСЖ». Первый матч выиграли, играли на групповом этапе: дома 1:1, в гостях 0:2 проиграли. Будет всё зависеть от доли везения, кто забьёт первый мяч, как пойдёт игра.

26 лет не выигрывали Лигу чемпионов. Сейчас появился шанс. Хотя, если честно, после игры с «Атлетико Мадрид» не верил, что они дома смогут что-то сделать. «Атлетико» очень жёсткая и дерзкая команда. Но так звёзды сложились», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» играет с «ПСЖ». Первый матч «шмели» выиграли со счётом 1:0.

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