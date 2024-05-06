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«Факел» — «Зенит»: стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

«Факел» — «Зенит»: стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ
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Сегодня, 6 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды назвали стартовые составы.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджин, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Аппаев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

После 26 туров чемпионата России «Факел» набрал 27 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на первой строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

Таблица РПЛ
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