Мостовой: гол Тюкавина нельзя назвать шедевральным, это элемент случайности

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой высказался о забитом мяче нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в игре с «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ. Напомним, форвард отправил мяч в сетку ворот сочинцев, пробив по нему пяткой.

«Я бы поспорил, что Тюкавин в матче с «Сочи» забил шедевральный гол. Это элемент случайности и стечение обстоятельств, все это знают. Сам Тюкавин после матча заявил, что не ожидал, что так забьёт. Условно, если мяч попал бы в защитника или вратаря, то ничего бы не было. Поэтому такой гол неправильно называть шедевральным. Шедевральные голы забивают Роналду и Месси. Это те люди, которые на протяжении 20 лет забивают такие мячи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.