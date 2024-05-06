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Колыванов: для «Динамо» первое место — большое событие. Но всё зависит от «Зенита»

Колыванов: для «Динамо» первое место — большое событие. Но всё зависит от «Зенита»
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Известный российский футбольный тренер Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«Что «Краснодар», что «Динамо» — всё опять зависит от «Зенита». Если они выигрывают, то выходят на чистое первое место. Это даже произойдёт и при ничейном исходе. В Воронеже играть непросто, тем более «Зенит» не обыгрывал «Факел» 26 лет, но может прорвать. Тут многое зависит от бразильцев. Соберутся или нет. А то они ходят, как варёные.

Для «Динамо» первое место — большое событие, ведь они на него поднялись впервые с 1997 года. «Динамо» постарается в последних матчах, но у «Зенита» очень большой потенциал из футболистов и во всех других отношениях. Было бы интереснее, если они сыграют вничью с «Факелом».

Всё возможно в нынешнем чемпионате. Три тура назад у «Зенита» был отрыв четыре очка, а потом всё растеряли. Поэтому, надеюсь, что интрига будет до последнего тура», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Таблица РПЛ
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