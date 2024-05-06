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Урал — Балтика 2:1, результат матча 27-го тура РПЛ 6 мая

«Урал» в компенсированное время вырвал победу у «Балтики» в матче 27-го тура РПЛ
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6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучал в 15:45 по московскому времени. Матч закончился победой хозяев — 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Лисакович – 1'     1:1 Каштанов – 19'     2:1 Ионов – 90+5'    

Уже в самом начале встречи «Балтика» вышла вперёд благодаря голу Виталия Лисаковича. Футболист забил самый быстрый гол в этом сезоне РПЛ, отличившись на 16-й секунде. Через 19 минут «Урал» счёт сравнял. Своё имя в протокол матча вписал Алексей Каштанов, реализовав пенальти.

В компенсированное ко второму тайму время Алексей Ионов принёс уральцам победу.

После 27 туров чемпионата России «Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.

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