Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Лисаковича в ворота «Урала» стал самым быстрым в нынешнем сезоне РПЛ

Гол Лисаковича в ворота «Урала» стал самым быстрым в нынешнем сезоне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий калининградской «Балтики» Виталий Лисакович забил гол на 16-й секунде матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с екатеринбургским «Уралом». Этот гол стал самым быстрым в нынешнем сезоне чемпионата страны.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Лисакович – 1'     1:1 Каштанов – 19'    

Телеграм-канал Opta Sports сообщает, что забитый Лисаковичем мяч стал самым быстрым в РПЛ с октября 2022 года, когда игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун забил на 8-й секунде матча с «Ростовом».

Напомним, команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучал в 15:45 мск. На момент написания новости идёт 80-я минута. Счёт — 1:1.

После 26 туров чемпионата России «Урал» набрал 25 очков и занимает 15-е место. «Балтика» заработала 26 очков и располагается на 14-й строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Урал» одержал победу со счётом 1:0.

Материалы по теме
«Урал» — «Балтика». Игнашевич прогрессирует, Гончаренко тянет вниз
«Урал» — «Балтика». Игнашевич прогрессирует, Гончаренко тянет вниз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android