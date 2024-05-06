Гол Лисаковича в ворота «Урала» стал самым быстрым в нынешнем сезоне РПЛ

Нападающий калининградской «Балтики» Виталий Лисакович забил гол на 16-й секунде матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с екатеринбургским «Уралом». Этот гол стал самым быстрым в нынешнем сезоне чемпионата страны.

Телеграм-канал Opta Sports сообщает, что забитый Лисаковичем мяч стал самым быстрым в РПЛ с октября 2022 года, когда игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун забил на 8-й секунде матча с «Ростовом».

Напомним, команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучал в 15:45 мск. На момент написания новости идёт 80-я минута. Счёт — 1:1.

После 26 туров чемпионата России «Урал» набрал 25 очков и занимает 15-е место. «Балтика» заработала 26 очков и располагается на 14-й строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Урал» одержал победу со счётом 1:0.