«Салернитана» — «Аталанта»: Алексей Миранчук начнёт матч с первых минут

Сегодня, 6 мая, состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Салернитана» и «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Ареки» в городе Салерно, Италия. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

«Салернитана»: Фьорилло, Пасалидис, Фасио, Пирола, Самбья, Башич, Кулибали, Брадарич, Чауна, Виньято, Иквууэмеси.

«Аталанта»: Карнесекки, Хин, Скальвини, де Рон, Дзаппакоста, Хатебур, Эдерсон, Пашалич, Миранчук, Лукман, Скамакка.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Аталанта» провела 33 матча, в которых набрала 57 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают шестое место в турнирной таблице. «Салернитана» имеет в своём активе 15 очков и располагается на последней, 20-й, строчке. Команда потеряла шансы на сохранение места в высшем дивизионе.