Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Салернитана» — «Аталанта»: Алексей Миранчук начнёт матч с первых минут

«Салернитана» — «Аталанта»: Алексей Миранчук начнёт матч с первых минут
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 мая, состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Салернитана» и «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Ареки» в городе Салерно, Италия. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия - Серия А . 35-й тур
06 мая 2024, понедельник. 19:00 МСК
Салернитана
Салерно
1-й тайм
0 : 0
Аталанта
Бергамо

Стартовые составы команд

«Салернитана»: Фьорилло, Пасалидис, Фасио, Пирола, Самбья, Башич, Кулибали, Брадарич, Чауна, Виньято, Иквууэмеси.

«Аталанта»: Карнесекки, Хин, Скальвини, де Рон, Дзаппакоста, Хатебур, Эдерсон, Пашалич, Миранчук, Лукман, Скамакка.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Аталанта» провела 33 матча, в которых набрала 57 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают шестое место в турнирной таблице. «Салернитана» имеет в своём активе 15 очков и располагается на последней, 20-й, строчке. Команда потеряла шансы на сохранение места в высшем дивизионе.

Материалы по теме
Журналист Tuttosport: карьера Миранчука в «Аталанте» напоминает качели
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android