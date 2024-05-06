Булыкин: у «Динамо» есть шансы на чемпионство, «Зенит» не такой сильный

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы московского «Динамо» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые идут третьими в турнирной таблице после 27 туров чемпионата страны, имея в активе 50 очков.

«В матче «Динамо» — «Сочи» была очень тяжёлая игра, динамовцы должны были раньше решать исход встречи. Конечно, тот фарт, который есть у «Динамо», может принести пользу в борьбе за чемпионство, учитывая, что «Зенит» сейчас не такой сильный.

У «Динамо» есть шансы на чемпионство, но «Зенит» более опытен и ему дали много возможностей, чтобы стать чемпионами. Питерцы проиграли «Рубину» со счётом 0:2, но всё равно остались на первом месте, потому что преследователи тоже проигрывают. Для такого клуба, как «Зенит», с таким подбором игроков, ему дарят слишком много подарков», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.