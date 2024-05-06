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«Барселона» может уволить Хави по окончании сезона, если клуб не станет вторым в Ла Лиге

«Барселона» может уволить Хави по окончании сезона, если клуб не станет вторым в Ла Лиге
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Будущее Хави на посту главного тренера «Барселоны» находится под вопросом. Об этом информирует AS.

По сведениям источника, «Барселона» может уволить Хави по окончании сезона, если команда не финиширует на второй строчке в Ла Лиге. Третье место в испанской Примере будет считаться провалом для клуба – в таком случае каталонцы не сыграют в Суперкубке и лишатся прибыли.

Примечательно, что в январе Хави объявил о своём досрочном уходе из каталонской команды по окончании сезона. Но в апреле руководство сине-гранатовых сумело уговорить испанского специалиста, чтобы тот остался в клубе.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, «Барселона» после 34 туров чемпионата Испании по футболу набрала 73 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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