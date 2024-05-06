Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнашевич: ключевой момент игры с «Уралом» — позорное судейство, так нельзя судить в РПЛ

Игнашевич: ключевой момент игры с «Уралом» — позорное судейство, так нельзя судить в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Напомним, екатеринбуржцы вырвали победу в компенсированное время, встреча завершилась со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Лисакович – 1'     1:1 Каштанов – 19'     2:1 Ионов – 90+5'    

«Забитый мяч в исполнении «Балтики» был наигранной комбинацией, или так совпало? Первый гол, 50‑я секунда… Что там анализировать? Хорошо. Провели атаку — забили.

Можно ли говорить, что ключевой эпизод в этой встрече — пенальти? Ключевой эпизод — это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные… Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент — позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России «Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.

Материалы по теме
Гол Лисаковича в ворота «Урала» стал самым быстрым в нынешнем сезоне РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android