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Червиченко: сезон РПЛ – великолепный, пора затыкать тех, кто говорит, что у нас всё плохо

Червиченко: сезон РПЛ – великолепный, пора затыкать тех, кто говорит, что у нас всё плохо
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги.

«Сезон великолепный! Мне очень нравится. Я всегда говорю нашим скептикам, что наш чемпионат очень хороший и интересный. От года в год он становится лучше. Разве не шедевр забитый пяткой мяч от Тюкавина? Много хороших голов было, появились интересные ребята. Всё прогрессирует. Пора затыкать тех, кто говорит, что у нас всё плохо. На мой взгляд, всё хорошо, а безгрешно не бывает нигде, тем более в футболе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сейчас у трёх команд в Российской Премьер-Лиге 50 очков – у «Зенита» (первое место, 26 сыгранных матчей), у «Краснодара» (второе место, 27 сыгранных матчей) и у «Динамо» (третье место, 27 сыгранных матчей).

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