«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Сегодня, 6 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Батраков, Сулейманов, Глушенков, Пиняев.

«Ростов»: Медведев, Вахания, Сако, Осипенко, Эль-Аскалани, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Голенков, Роналдо.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались между собой в рамках 13-го тура. Матч проходил в Ростове-на-Дону. В той игре победу с минимальным счётом одержали хозяева — 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Кирилл Щетинин.

После 26 сыгранных туров «Локомотив» имеет в своём активе 41 очко. Железнодорожники располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. «Ростов» набрал 40 очков и находится на седьмом месте.