«Зенит» в компенсированное время упустил победу над «Факелом» в матче 27-го тура РПЛ

Сегодня, 6 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

На 41-й минуте защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос вывел гостей вперёд. Форвард воронежцев Евгений Марков сравнял счёт в компенсированное время, реализовав пенальти.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.