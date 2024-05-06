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Факел — Зенит 1:1, результат матча 27-го тура РПЛ 6 мая

«Зенит» в компенсированное время упустил победу над «Факелом» в матче 27-го тура РПЛ
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Сегодня, 6 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    

На 41-й минуте защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос вывел гостей вперёд. Форвард воронежцев Евгений Марков сравнял счёт в компенсированное время, реализовав пенальти.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

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