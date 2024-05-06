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Сергей Кирьяков: от таких игроков, как Фёдор Смолов, ждут большего

Сергей Кирьяков: от таких игроков, как Фёдор Смолов, ждут большего
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Известный российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о 34-летнем нападающим московского «Динамо» Фёдоре Смолове.

«Внимательно за выступлениями Смолова не следил. Вопросы к тренеру планирует ли он дальше с ним работать или уже ведутся переговоры о том, чтобы пригласить кого-то на перспективу. Фёдор уже в зрелом возрасте, и от таких игроков ждут большего. Все всё прекрасно понимают. Если совместное решение «Динамо» и Смолова будет положительным, можно остаться. Если есть другие планы, решение лучше принимать другое», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. Всего в нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

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