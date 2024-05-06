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Беллингем: подписание контракта с «Реалом» — лучшее, что когда-либо случалось со мной

Беллингем: подписание контракта с «Реалом» — лучшее, что когда-либо случалось со мной
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своём переходе в мадридский клуб, а также поблагодарил руководство «сливочных» за проявленный к нему интерес.

«Реал Мадрид — это особенный клуб. Подписание контракта с этим клубом — лучшее, что когда-либо случалось со мной. Это главное событие в моей жизни в 2023 году.

Я должен поблагодарить «Реал» за их интерес ко мне. Здесь много талантливых игроков, и для меня большая честь, что они решили, что я обладаю нужными качествами и характером, чтобы вписаться в команду. Когда мне позвонили из «Реала» и рассказали о плане и проекте на ближайшие несколько лет, они убедили меня. Мне даже не пришлось думать об этом», — приводит слова Беллингема Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.

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