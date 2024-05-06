Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Маркова на 90+12-й минуте позволил «Факелу» вырвать ничью в игре с «Зенитом»

Гол Маркова на 90+12-й минуте позволил «Факелу» вырвать ничью в игре с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Факела»

Воронежцы сравняли счёт на 90+12-й минуте игры. Нападающий «Факела» Евгений Марков уверенно реализовал 11-метровый удар, назначенный за игру рукой защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Зенит» в компенсированное время упустил победу над «Факелом» в матче 27-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android