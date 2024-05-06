Гол Маркова на 90+12-й минуте позволил «Факелу» вырвать ничью в игре с «Зенитом»

Сегодня, 6 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

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Воронежцы сравняли счёт на 90+12-й минуте игры. Нападающий «Факела» Евгений Марков уверенно реализовал 11-метровый удар, назначенный за игру рукой защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.