Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Зенита» в добавленное время

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов высказался об 11-метровом ударе, назначенном в компенсированное время матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Факел» и «Зенит». Напомним, после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых, который уверенно реализовал форвард Евгений Марков.

«Это рука Алипа, есть движение рукой, не подмышечная впадина. Сухой не видел момент, потому что эпизод был закрыт от него игроками. После VAR Сухой принял верное решение и назначил 11-метровый. Давайте отметим Амелина, которого назначили экстренно: он дважды позвал правильно Сухого смотреть повторы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.