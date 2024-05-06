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Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Зенита» в добавленное время

Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Зенита» в добавленное время
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Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов высказался об 11-метровом ударе, назначенном в компенсированное время матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Факел» и «Зенит». Напомним, после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых, который уверенно реализовал форвард Евгений Марков.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    

«Это рука Алипа, есть движение рукой, не подмышечная впадина. Сухой не видел момент, потому что эпизод был закрыт от него игроками. После VAR Сухой принял верное решение и назначил 11-метровый. Давайте отметим Амелина, которого назначили экстренно: он дважды позвал правильно Сухого смотреть повторы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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