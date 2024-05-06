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Александр Канищев: у «Зенита» всё выглядит печально, совершенно нет игры

Александр Канищев: у «Зенита» всё выглядит печально, совершенно нет игры
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским клубом и воронежский «Факелом» (1:1).

«Кризиса в «Зенит» ещё нет, но всё выглядит достаточно печально. У команды совершенно нет игры, а игроки еле носят ноги. У «Факела» почти нет серьёзный мастеров, но за счёт самоотдачи они не дают себя обыграть. У «Зенита» сейчас не всё в порядке.

Главная проблема «Зенита» сейчас — отсутствие мотивации. Если бы они бились так же, как «Факел», то ситуация была бы иной. Но в данном случае команда играет наполовину пешком», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    
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