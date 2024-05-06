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Тренер «Зенита» Семак прокомментировал потерю очков в матче с «Факелом»

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал потерю очков в матче с «Факелом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Напомним, воронежцы сравняли счёт на 90+12-й минуте игры.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    

«Учитывая турнирную ситуацию, сложную игру на выезде, ничья с «Факелом» — положительный результат? Какой положительный, отрицательный, конечно.

Нужно было забивать ещё. Во втором тайме были очень хорошие моменты. К сожалению не забили второй, так довели бы матч до победы. Соперник ждал нашу ошибку, вот и всё. Счёт достаточно хрупкий и в конце концов и допустили эту ошибку. Выход Алипа — единственный шанс «Факела» выпускать высокорослых игроков, бороться. Мы добавили ещё одного игрока в центр обороны.

Думаю, что не надо было садиться [в оборону]. Необязательные ауты, которые мы допускали около своих ворот, в конце концов и привели к 11‑метровому. В первом тайме «Факел» глубоко оборонялся, тяжело вскрывать такую оборону. Во втором у нас появились контратаки, которые мы должны были завершать, но не смогли забить», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.

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