«Локомотив» — «Ростов»: Миранчук вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Ростов». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 5-й минуте встречи «Локомотив» вышел вперёд. С передачи Максима Глушенкова отличился Антон Миранчук.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались между собой в рамках 13-го тура. Матч проходил в Ростове-на-Дону. В той игре победу с минимальным счётом одержали хозяева — 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Кирилл Щетинин.

После 26 сыгранных туров «Локомотив» имеет в своём активе 41 очко. Железнодорожники располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. «Ростов» набрал 40 очков и находится на седьмом месте.