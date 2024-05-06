Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» обратился в ЭСК РФС после матча с «Пари НН» по одному эпизоду

«Спартак» обратился в ЭСК РФС после матча с «Пари НН» по одному эпизоду
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу эпизода в матче 27-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

— Обратились в ЭСК по поводу эпизода, когда соперник, с нашей точки зрения, сфолил на Чернове, — передаёт слова представителей пресс-службы команды корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В компенсированное время минувшего матча полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин, пробегая мимо, зацепил защитника «Спартака» Никиту Чернова в своей штрафной. После данного эпизода судья не стал назначать пенальти в ворота нижегородской команды.

После 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Какой же гол отняли у «Спартака»! Слишковича остановил новый тренер «Пари НН»
Какой же гол отняли у «Спартака»! Слишковича остановил новый тренер «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android