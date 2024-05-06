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«Спартак» обратился в ЭСК РФС после матча с «Пари НН» по одному эпизоду

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу эпизода в матче 27-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

— Обратились в ЭСК по поводу эпизода, когда соперник, с нашей точки зрения, сфолил на Чернове, — передаёт слова представителей пресс-службы команды корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В компенсированное время минувшего матча полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин, пробегая мимо, зацепил защитника «Спартака» Никиту Чернова в своей штрафной. После данного эпизода судья не стал назначать пенальти в ворота нижегородской команды.

После 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.