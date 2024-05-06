«Зениту» не хватает концентрации». Дуглас Сантос высказался о ничьей с «Факелом»

Капитан и защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Напомним, воронежцы сравняли счёт на 90+12-й минуте игры.

«Очень сложные эмоции. Мы отдали все силы на поле, боролись до самого конца. Мне кажется, что сделали всё, как и планировали, но, к сожалению, получили пенальти в самой концовке и счёт сравнялся. Я верю, что мы продолжим набирать очки и в конце сможем отпраздновать победу (в чемпионате).

Нам немного мешал газон, высокая трава замедляла игру. Во втором тайме пришлось менять тактику. У нас было много моментов, если бы мы были более сконцентрированы, то забили бы больше мячей. Нам не хватает концентрации, мы могли побеждать», — сказал Сантос в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.