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Губернатор Воронежской области отреагировал на ничью в матче «Факел» — «Зенит»

Губернатор Воронежской области отреагировал на ничью в матче «Факел» — «Зенит»
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев отреагировал на ничейный результат в матче 27-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    

«Ничьи бывают разные. Эта сродни победе! В упорной концовке нашей команде удалось сравнять счёт. До этого создали множество моментов, бились, не жалея себя и соперника, все замены были сделаны для усиления атаки.

Наверняка у болельщиков гостей может быть другое мнение, но не припомню много матчей, в которых бы действующий чемпион страны так тянул время.

Спасибо нашим игрокам, тренерскому штабу и почти 13 тысячам болельщиков в будний день, которые в очередной раз показали, почему Воронеж — один из самых футбольных городов страны. Верим в «Факел»! Команда должна играть в высшей лиге!», – написал Гусев в своём телеграм-канале.

6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

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