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«Аталанта» одержала волевую победу над «Салернитаной», Миранчук провёл на поле 45 минут

«Аталанта» одержала волевую победу над «Салернитаной», Миранчук провёл на поле 45 минут
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Сегодня, 6 мая, состоялся матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Салернитана» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Ареки» в городе Салерно, Италия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

Италия - Серия А . 35-й тур
06 мая 2024, понедельник. 19:00 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Чауна – 18'     1:1 Скамакка – 57'     1:2 Копмейнерс – 63'    

Хозяева поля вышли вперёд на 18-й минуте игры благодаря голу нападающего Лума Чауны. На 57-й минуте форвард «Аталанты» Джанлука Скамакка сравнял счёт. На 63-й минуте Тён Копмейнерс принёс команде из Бергамо победу.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён в перерыве игры.

После этой победы «Аталанта» набрала 60 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают пятое место в турнирной таблице. «Салернитана» имеет в своём активе 15 очков и располагается на последней, 20-й, строчке. Команда уже потеряла шансы на сохранение места в высшем дивизионе.

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