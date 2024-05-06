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Андрей Мостовой объяснил, почему «Зенит» не может выиграть четыре матча подряд

Андрей Мостовой объяснил, почему «Зенит» не может выиграть четыре матча подряд
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Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал длительную серию команды без побед.

«Много матчей. Каждые три дня — матч. Но не в этом проблема. Проблема только в нас. Сейчас будет недельный цикл — будет достаточно времени, чтобы разобраться и набирать свои чемпионские качества, которые у нас есть. До этого получалось, что мы становились чемпионами заранее, а сейчас для нас новое. Проверим свои силы», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

Таким образом, «Зенит» не может победить на протяжении четырёх матчей во всех турнирах. Последний раз коллектив Сергея Семака побеждал 21 апреля в игре 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

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