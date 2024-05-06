Мостовой — об оскорбительных кричалках болельщиков «Факела»: победителей не любят

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой после ничьей в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» высказался об оскорбительных кричалках болельщиков воронежцев. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Это уже вторую игру. В матче с «Краснодаром» болельщики тоже скандировали. Победителей не любят. Пусть скандируют — нас это будет только мотивировать. Я играю в России и уже столько про себя услышал, поэтому ничего не замечаю», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.