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Мостовой — об оскорбительных кричалках болельщиков «Факела»: победителей не любят

Мостовой — об оскорбительных кричалках болельщиков «Факела»: победителей не любят
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой после ничьей в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» высказался об оскорбительных кричалках болельщиков воронежцев. Встреча завершилась со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    

«Это уже вторую игру. В матче с «Краснодаром» болельщики тоже скандировали. Победителей не любят. Пусть скандируют — нас это будет только мотивировать. Я играю в России и уже столько про себя услышал, поэтому ничего не замечаю», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.

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