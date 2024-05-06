Кержаков: плюс чемпионской гонки — прекратились поздравления «Зенита» за 15 туров

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков после ничьей в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата страны.

«Упускаем победы и теряем очки. Называйте это как хотите — без разницы. Я бы не сказал, что мы нервничаем. Плюс чемпионской гонки в том, что прекратились поздравления «Зенита» с чемпионством за 15 туров», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 27 сыгранных туров чемпионата России «Зенит» заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице. Второе место занимает футбольный клуб «Краснодар», третье — московское «Динамо». Обе команды набрали по 50 очков.