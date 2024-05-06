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Кержаков: плюс чемпионской гонки — прекратились поздравления «Зенита» за 15 туров

Кержаков: плюс чемпионской гонки — прекратились поздравления «Зенита» за 15 туров
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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков после ничьей в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата страны.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    

«Упускаем победы и теряем очки. Называйте это как хотите — без разницы. Я бы не сказал, что мы нервничаем. Плюс чемпионской гонки в том, что прекратились поздравления «Зенита» с чемпионством за 15 туров», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 27 сыгранных туров чемпионата России «Зенит» заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице. Второе место занимает футбольный клуб «Краснодар», третье — московское «Динамо». Обе команды набрали по 50 очков.

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