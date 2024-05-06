Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрея Мостового возмутил вопрос журналиста после игры «Факел» — «Зенит»

Андрея Мостового возмутил вопрос журналиста после игры «Факел» — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист петербургского «Зенит» Андрей Мостовой был возмущён вопросом журналиста после игры «Факелом» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

— Вы сильно расстроены результатом?
— Нет, не расстроен, что за вопросы?!, — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

Таким образом, «Зенит» не может победить на протяжении четырёх матчей во всех турнирах. Последний раз коллектив Сергея Семака побеждал 21 апреля в игре 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    
Материалы по теме
«Зенит» упустил важнейшую победу из-за пенальти на 90+12-й минуте! А был ли он?
Видео
«Зенит» упустил важнейшую победу из-за пенальти на 90+12-й минуте! А был ли он?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android