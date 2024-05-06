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«Зенит» набрал лишь одно очко в последних трёх матчах в РПЛ

«Зенит» набрал лишь одно очко в последних трёх матчах в РПЛ
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6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

Таким образом, «Зенит» набрал лишь одно очко в последних трёх матчах в РПЛ. Это худший трёхматчевый отрезок команды при Сергее Семаке. Специалист возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года.

Напомним, после 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    
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