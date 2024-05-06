«Зенит» набрал лишь одно очко в последних трёх матчах в РПЛ

6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

Таким образом, «Зенит» набрал лишь одно очко в последних трёх матчах в РПЛ. Это худший трёхматчевый отрезок команды при Сергее Семаке. Специалист возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года.

Напомним, после 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.