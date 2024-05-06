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Арбитр Федотов отреагировал на слова Игнашевича про «позорное судейство» в игре с «Уралом»

Арбитр Федотов отреагировал на слова Игнашевича про «позорное судейство» в игре с «Уралом»
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Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов отреагировал на слова главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича после поражения в игре 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Напомним, наставник калининградцев раскритиковал судейство, назвав его «позорным».

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Лисакович – 1'     1:1 Каштанов – 19'     2:1 Ионов – 90+5'    

«Слова Игнашевича про позорное судейство в игре с «Уралом»? Ключевой момент матча – это гол, который пропустила «Балтика». Но по судейству вопросы есть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 27 сыгранных туров чемпионата России екатеринбургский «Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место. Калининградская «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.

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