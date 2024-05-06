Арбитр Федотов отреагировал на слова Игнашевича про «позорное судейство» в игре с «Уралом»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов отреагировал на слова главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича после поражения в игре 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Напомним, наставник калининградцев раскритиковал судейство, назвав его «позорным».

«Слова Игнашевича про позорное судейство в игре с «Уралом»? Ключевой момент матча – это гол, который пропустила «Балтика». Но по судейству вопросы есть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 27 сыгранных туров чемпионата России екатеринбургский «Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место. Калининградская «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.