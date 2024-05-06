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Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш впервые за два года пропускает матч из-за травмы

Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш впервые за два года пропускает матч из-за травмы
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не попал в заявку на матч 36-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» из-за повреждения. Отметим, что в последний раз португалец пропускал игру из-за травмы в марте 2022 года.

Напомним, Бруну Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила € 65 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает португальца в € 70 млн. В нынешнем сезоне 29-летний Фернандеш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 11 результативными передачами.

В эти минуты проходит матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором встречаются «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом (Австралия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости идёт 3-я минута, счёт 0:0.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
06 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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