ЦСКА — «Рубин»: Чалов вывел армейцев вперёд на 74-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра проводится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздался в 20:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу армейцев.
На 42-й минуте защитник Илья Рожков вывел казанцев вперёд. Спустя четыре минуты полузащитник хозяев Аббосбек Файзуллаев сравнял счёт. На 74-й минуте армейцы усилиями форварда Фёдора Чалова забили свой второй мяч в матче.
После 26 туров чемпионата России московский ЦСКА» набрал 38 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 37 очков и располагается на девятой строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии команды сыграли вничью (0:0).
- 6 мая 2024
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