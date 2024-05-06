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Беллингем высказался о ценностях и идентичности мадридского «Реала»

Беллингем высказался о ценностях и идентичности мадридского «Реала»
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал на чём строятся ценности и идентичность «королевского клуба».

«Здесь, в клубе, вы учитесь узнавать легенд прошлого. Ценности и идентичность клуба построены на этих легендах, которые столько раз носили эту эмблему. Важно следовать их наследию и ценностям, и именно это я и пытаюсь сделать.

Мой отец всегда носил дома футболку мадридского «Реала» с фамилией Зидана и пятым номером на спине. Это забавно, можно сказать, круг замкнулся. Теперь я ношу пятый номер», — приводит слова Беллингема Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.

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