«Локомотив» обыграл «Ростов» и поднялся на четвёртое место в РПЛ

Сегодня, 6 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Железнодорожники одержали минимальную победу со счётом 1:0.

«Локомотив» вышел вперёд уже на пятой минуте встречи. С передачи Максима Глушенкова отличился полузащитник Антон Миранчук.

После этой победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке.