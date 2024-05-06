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«Локомотив» обыграл «Ростов» и поднялся на четвёртое место в РПЛ

«Локомотив» обыграл «Ростов» и поднялся на четвёртое место в РПЛ
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Сегодня, 6 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Железнодорожники одержали минимальную победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Миранчук – 5'    

«Локомотив» вышел вперёд уже на пятой минуте встречи. С передачи Максима Глушенкова отличился полузащитник Антон Миранчук.

После этой победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке.

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