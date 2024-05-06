ЦСКА в концовке упустил победу над «Рубином» в матче 27-го тура РПЛ

6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздался в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:2.

На 42-й минуте защитник Илья Рожков вывел казанцев вперёд. Четыре минуты спустя полузащитник хозяев Аббосбек Файзуллаев сравнял счёт. На 74-й минуте армейцы усилиями форварда Фёдора Чалова забили свой второй мяч в матче. В компенсированное время Мирлинд Даку добыл для казанцев ничью.

После 27 туров чемпионата России московский ЦСКА набрал 39 очков и занимает восьмое место. Казанский «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 38 очков и располагается на девятой строчке. В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии команды сыграли вничью (0:0).