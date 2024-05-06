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ЦСКА упустил 23 очка в матчах, в которых вёл в счёте в нынешнем сезоне РПЛ — Opta

ЦСКА упустил 23 очка в матчах, в которых вёл в счёте в нынешнем сезоне РПЛ — Opta
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Московский ЦСКА упустил 23 очка в матчах, в которых вёл в счёте в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Этот результат является худшим в чемпионате России со времён «Ростова» в сезоне-2019/2020. Тогда жёлто-синие упустили 24 очка.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Рожков – 42'     1:1 Файзуллаев – 45+2'     2:1 Чалов – 74'     2:2 Даку – 90+2'    

Сегодня, 6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздался в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:2.

На 42-й минуте защитник Илья Рожков вывел казанцев вперёд. Спустя четыре минуты полузащитник хозяев Аббосбек Файзуллаев сравнял счёт. На 74-й минуте армейцы усилиями форварда Фёдора Чалова забили свой второй мяч в матче. В компенсированное время Мирлинд Даку добыл для казанцев ничью.

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