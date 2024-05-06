ЦСКА упустил 23 очка в матчах, в которых вёл в счёте в нынешнем сезоне РПЛ — Opta

Московский ЦСКА упустил 23 очка в матчах, в которых вёл в счёте в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Этот результат является худшим в чемпионате России со времён «Ростова» в сезоне-2019/2020. Тогда жёлто-синие упустили 24 очка.

Сегодня, 6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздался в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:2.

На 42-й минуте защитник Илья Рожков вывел казанцев вперёд. Спустя четыре минуты полузащитник хозяев Аббосбек Файзуллаев сравнял счёт. На 74-й минуте армейцы усилиями форварда Фёдора Чалова забили свой второй мяч в матче. В компенсированное время Мирлинд Даку добыл для казанцев ничью.