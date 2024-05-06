Российская Премьер-Лига: результаты матчей 27-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 6 мая, завершился 27-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 27-го тура РПЛ:

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:1;

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:1;

«Динамо» — «Сочи» — 3:2;

«Пари Нижний Новгород» — «Спартак» — 0:0;

«Урал» — «Балтика» — 2:1;

«Факел» — «Зенит» — 1:1;

«Локомотив» — «Ростов» — 1:0;

ЦСКА — «Рубин» — 2:2.

По итогам 27 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 51 очко. «Краснодар» с 50 очками располагается на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (50 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Балтика» и «Сочи». В активе калининградской команды 26 очков – она идёт на 15-м месте. Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 20 очками.